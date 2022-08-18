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النائب المستقل مصطفى سند: خمس مناصب لشخص واحد في حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته.
وكالة انباء براثا
72
2022-08-18
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