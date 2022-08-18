الدائرة المالية والإدارية لهيئة الحـ.ـشد الشـ.ـعبي تُبـاشر بحسم [ 10 ] ألاف من المفسوخة عقودهم .

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الهيئة الأستاذ فالح الفياض باشرت الدائرة المالية والإدارية في هيئة الحـ.ـشد الشعبي بأرسال الرسائل لـ عشرة الاف من المفسوخة عقودهم وستكون هذه الرسائل مُستمرة اليوم ويوم غداً الجُمعة

كما بين السيد مدير الدائرة المالية والإدارية أن المقابلات ستكون في أماكن وأوقات مختلفة يتم توضيحها للأخوة عن طريق الرسائل المرسلة داعياً الأخوة الاعزاء من المفسوخة عقودهم للألتزام بالتوقيتات المحددة في الرسائل والتعليمات المنشورة .