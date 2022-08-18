العامري وسفير كندا يبحثان المستجدات العراقية

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الخميس، مع السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان التطورات الراهنة في العراق.

وبحث الجانبان، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته ايرث نيوز، “مجمل التطورات في المنطقة والعالم كما ناقش الطرفان مستجدات المشهد العراقي والجهود الوطنية المبذولة لمعالجة الانسداد الذي وصلت اليه العملية السياسية”.

كما نقل السفير غاليغان “رغبة حكومته في تعزيز أواصر الصداقة مع العراق وتطوير التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمستويات”.