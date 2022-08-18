الحشد الشعبي يُطيح بـ”داعشي” جنوب الموصل

تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى، اليوم الخميس، من القاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب الموصل.

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان أن “ذلك جاء بناءً على معلومات استخبارية وجهود حثيثة من تتبع ومراقبة الإرهابي (ف. ع. ح) والذي دخل الى العراق من سوريا وحاول الاختباء بمخيمات النازحين في جنوب الموصل. بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث تم القاء القبض عليه وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

وأشارت إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية بحقه لينال جزاءه العادل”.

ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي الى “الابلاغ عن العناصر الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة عبر الخط الساخن ٤٨١ وستبقى الهوية طي الكتمان”.