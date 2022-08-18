المالية توضح حقيقة توقيع وزيرها المستقيل على كتب تخص بيع عقارات عائدة للدولة

فندت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنباء توقيع وزيرها المستقيل علي علاوي، على كتب تتعلق بقضايا المصادقة على بيع عقارات عائدة للدولة.

وقالت الوزارة في بيان ، “ننفيصحة المعلومات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، بشأن قيام وزير المالية المستقيل الدكتور علي عبد الأمير علاوي بالتوقيع مؤخرا على مجموعة من الكتب تتعلق بقضايا المصادقة على بيع عقارات عائدة للدولة وادراج مشاريع ذات صلة بالدين العام”.

وأكدت الوزارة بحسب البيان على ان “إطلاق مثل هكذا إدعاءات في هذا الوقت بالتحديد له دلالات ومآرب خبيثة ، هدفها النيل من سمعة ومهنية ونزاهة الوزير علاوي وذات ابعاد سياسية معروفة”.

وشدد الوزارة على ان “الوزير علاوي وطوال فترة تسنمه مهام عمله على رأس الوزارة ، حريص على انجاز كامل بريده اليومي دون تأخير يذكر ودون تأجيل ، رغم تقاطع جدول اعماله اليومي مع العديد من اللقاءات والزيارات والاجتماعات الدورية وغيرها”.

وأشارت إلى أنها ستحتفظ بحقها بالملاحقة القانونية ضد مطلقي ومروجي هذه المزاعم”، داعية وسائل الإعلام كافة الى “عدم الإنجرار وراء هذه الأكاذيب والإدعاءات التي يراد منها خلط الاوراق واثارة الرأي العام خاصة قي مثل هذة الظروف السياسية التي يمر بها بلدنا العزيز”.