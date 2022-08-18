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العامري يخاطب حزب ’بارزاني’: نأمل دوركم في هذه المرحلة المصيرية


بعث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، برسالة إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، آملاً من الأخير أن يكون له ولجميع القوى السياسية دور بناء في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ العراق.

وتالياً نص الرسالة التي أوردها مكتب العامري، وتلقت ايرث نيوز نسخة منها:

“بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نهنئ الاخ الفاضل السيد مسعود البارزاني ، ونهنئ جميع الاخوة في المكتب السياسي والكادر القيادي وجماهير الحزب بهذه المناسبة ، وانها لمناسبة عزيزة  للتذكير بالتاريخ والمصير المشترك ، والنضال الطويل الذي عشناه سوية ابان التصدي لمقاومة النظام الدكتاتوري، بهذه المناسبة العزيزة نستذكر التاريخ النضالي الطويل والدماء الطاهرة لهذا الحزب في مواجهة الاستبداد والظلم، ومشاركته الفاعلة في تجربة بناء النظام الجديد بعد التغيير الى جانب القوى الوطنية الاخرى، ونأمل ان يكون له ولجميع القوى السياسية دور بناء في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ العراق لاجل تعميق لغة الحوار والتفاهم، واستحضار مصلحة الوطن والشعب من اجل تجاوز الازمة القائمة، على اساس الاحتكام للدستور والقانون وحفظ دور المؤسسات الدستورية.

نتمنى الرخاء والاستقرار والسلام لشعبنا العزيز في اقليم كردستان ونتمنى العز والمجد والانتصار والاستقرار لكل ابناء الشعب العراقي العزيز بكل مكوناته العزيزة في وطن قوي وموحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

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