القبض على ارهابيين واخر متهم بالنصب والاحتيال في الانبار وكركوك

اعلنت الاستخبارات العسكرية،الاربعاء، عن القبض على ارهابيين واخر متهم بالنصب والاحتيال في محافظتي الانبار وكركوك

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان "بعمليات استباقية نوعية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق السابعة والثامنة والعاشرة وبالتعاون مع قوات من الفرق ذاتها، والتابعة لقيادة القوات البرية اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في القائم بالانبار والاخر في ليلان بمحافظة كركوك، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

وفي سياق متصل تمكنت القوة من القاء القبض على احد المتهمين بممارسة النصب والاحتيال ضد المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة في الرمادي بالانبار. وهو من المطلوبين للقضاء بمذكرة قبض وفق احكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي، حيث جرى تسليم الارهابيين والمتهم الى جهات الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.