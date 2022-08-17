الحشد الشعبي يطيح بارهابي في قضاء ابو غريب بغداد

تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على إرهابي في العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات / مديرية بغداد من القاء القبض على (ش.ف.س ) احد عناصر داعش الإرهابية في قضاء ابو غريب بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضافت، أن “المتهم يستلم ما تسمى كفالية مالية ويمتلك رقم احصائي بمايسمى بودرة رواتب داعش” الارهابي. وأشار إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وسينال جزاءه العادل”.