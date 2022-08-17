عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سلام الجزائري : كل المشاكل السياسية يجب أن تحل بطرق دستورية

أكد عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سلام الجزائري، اليوم الاربعاء، أن كل المشاكل السياسية يجب أن تحل بطرق دستورية.

وقال الجزائري في حديث صحفي، إن “كل المشاكل السياسية يجب أن تحل بطرق دستورية سليمة جوهرها الحور من غير الحور لايمكن إيجاد حلول لكل المشاكل والازمات والآن هناك حوار وطني شامل يحصل بين كل القوى الوطنية المشاركة في العملية السياسية ومن كل المكونات وهذه خطوات جيدة وضرورية من أجل الاتفاق على مسار موحد يخرج من هذه الجلسة الحوارية الوطنية وما يتم الاتفاق عليه سوف ينهي كل الخلافات الجارية”.

واضاف أن “اغلب قادة الإطار حاليا حاضرين ورئيس الفتح السيد هادي العامري هو الذي يمثل كل قادة الفتح والأمور تسير نحو الحل الذي يكون بالإجماع الوطني وهذه هي العملية الديمقراطية المبنية في النظام السياسي العراقي”.