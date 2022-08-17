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دوي صافرات الانذار داخل السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد
وكالة انباء براثا
95
2022-08-17
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