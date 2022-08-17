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النزاهة تكشف مخالفات بـ4 مليارات دينار في ديالى


أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بتنفيذها ثلاث عمليَّات ضبط لمخالفاتٍ في مُستندات صرفٍ في مُديريَّة تربية مُحافظة ديالى، مُبيّنةً أنَّ إحداها متعلقة بمشروع تبلغ قيمته (4,000,000,0000) مليارات دينار.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى كشف عن مُخالفاتٍ ارْتُكِبَتْ في مُديريَّة تربية المُحافظة أثناء تنفيذ مشروع ترميم مدارس ديالى في عام الذي بلـغت تخصـيصاتـه (4,000,000,0000) مليارات ديـنارٍ 2019، مـُؤكِّـدةً ضبط مُخالفاتٍ في (5) مستندات صرف مبالغ؛ لغرض ترميم المدارس".

وأضافت الدائرة، أنَّ "الفريق رصد قيام مُديريَّة تربية ديالى باستحداث آليةٍ لاحتساب المُخصَّصات الجامعيَّة لحاملي الشهادات العليا في مخالفة للقانون والتعليمات، مُنوِّهةً بضبط قوائم بأسماء حاملي تلك الشهادات الذين يتقاضون المُخصَّصات التي تمَّ منحها لحملة الشهادات العليا من مُديري الأقسام والشعب فقط، مع حجبها عن بقيَّـة المُوظَّفين من حملة الشهادات العليا".

وأوضحت، أنَّ "الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثالثةٍ من ضبط مُدير إحدى المدارس؛ لعدم قيامه بإعادة المبالغ المُتسلَّمة من قبله إلى مُديريَّة التربية، فضلاً عن عدم إجراء التسوية لوصولات الشراء الخاصَّة بنثريَّة مُخصَّصة إلى المدرسة".

وأشارت إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهم في العمليَّة الثالثة على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

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