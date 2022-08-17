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قائد شرطة البصرة يعلن اعتقال المتهمين الذين قاموا بقتل منتسب بالامن الوطني وحرقه داخل مركبته


 

اعلن قائد شرطة البصرة اللواء على المالكي عن القاء القبض على  متهمين بقتل منتسب بالامن الوطني في قضاء أبي الخصيب بعد ان تم قتله وحرقه في داخل مركبته

واوضح المالكي ان المتهمين الذين تم القبض عليهم  عددهم (٣) اشخاص من ضمنهم امرأة حيث تم القاء القبض عليهم  في وقت قياسي بعد حدوث الجريمة  .

وكان مصدر امني قد افاد يوم امس باغتيال منتسب أمني ووضعه داخل سيارته ومن ثم حرقها مع جثمانه في قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة.

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