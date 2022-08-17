وزير المالية العراقي المستقيل: كبار المسؤولين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة

أعلن وزير المالية العراقي المستقيل علي علاوي أن شبكات سرية لكبار المسؤولين ورجال أعمال وسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة العامة.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد قدم يوم أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن "وزير المالية علي علاوي قدم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، استقالته من منصبه".

وقال مصدر حكومي إن الكاظمي وافق على طلب الاستقالة موضحا أن سببها جاء وفقا لطلب علاوي، نظرا لما يمر به العراق من أوضاع غير مستقرة. وأشار المصدر الى أن الوكيل الأقدم للوزير طيف سامي ستدير الوزارة حاليا.