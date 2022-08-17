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النائب عن الفتح معين الكاظمي يوضح راي التحالف حول دعوة مصطفى الكاظمي لاجتماع في القصر الحكومي غدا


ابدى تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، موقفاً من دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، القوى السياسية إلى اجتماع في القصر الحكومي غداً.

وقبل قليل، دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية لاجتماع في القصر الحكومي غداً الاربعاء، فيما شدد على ايقاف التصعيد الشعبي والإعلامي.

وقال النائب عن الفتح، معين الكاظمي، في حديث صحفي إن "تحالفه والإطار التنسيقي بشكل عام يدعو منهجهم للحوار الوطني الشامل"، مؤكداً "الموافقة على الحوار بحضور جميع المكونات والأقليات لمناقشة الأوضاع التي تجري في البلد بالإضافة إلى دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لمعرفة المبررات".

ولفت إلى، أن "ما نتج في انتخابات 10 تشرين الأول 2021، هي نتائج انتخابات مبكرة جاءت بعد اقالة حكومة عادل عبد المهدي"، مبيناً أنه "منذ 2019 لغاية الان الأمور معطلة والمكونات السياسية ترغب في تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الوعود التي قدمت للجماهير".

و رغم مرور نحو 10 أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة، يرواح الانسداد السياسي في العراق مكانه؛ بسبب احتدام الخلافات بين القوى السياسية، إذ لم يتم لغاية الآن انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأتم النائب الكاظمي، "بشكل عام هناك ترحيب بأي حوار وطني شامل ينعقد في بغداد تشارك فيه كافة المكونات".

سابقاً، كانت هناك سلسلة دعوات لعقد "حوار وطني" لكن الأمور لم تخرج من النفق المظلم، والانسداد ما زال يتسيد الموقف، خاصة مع تمسك كل جهة بمواقفها، حتى وصل الأمر إلى استخدام الشارع، فجماهير التيار الصدري تحيط بمجلس النواب في المنطقة الخضراء، تقابلها جماهير الإطار التنسيقي عند الجسر المعلق وسط العاصمة.

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