عضو تحالف الفتح علي الزبيدي: استعمال الشارع لا يأتي بنتائج.. المفاوضات هي الحل

رأى عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الثلاثاء، أن اللجوء إلى الشارع لا يأتي بنتائج، فيما شدد على أن الحوارات والمفاوضات هي الحل الأمثل.

وقال الزبيدي في حديث لنشرة أخبار السومرية، إن "حكومة الكاظمي منتهية الصلاحية وهي لتصريف الأعمال اليومية"، لافتاً إلى أن "الكاظمي ارتكب مخالفات كثيرة وهو أحد أبرز أسباب الأزمة القائمة حالياً"، داعياً القوى السياسية إلى "الاتحاد لإقالته".

وأضاف، أن "معظم الكتل السياسية لا تستجيب للكاظمي لانه لا يحظى بالتأييد".

وقبل قليل، دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية لاجتماع في القصر الحكومي غداً الاربعاء، فيما شدد على ايقاف التصعيد الشعبي والإعلامي.

الزبيدي، أشار إلى أن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري يلعب دور الوساطة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي"، مؤكداً أن "جولات العامري الأخيرة كانت موفقة".

وتابع، أن "حراك الاطار لم يتوقف، وسيكتب له النجاح لانه تحرك بنداء وطني يجمع الكتل على طاولة المفاوضات"، مبيناً أن "استعمال الشارع لا يأتي بنتائج بل الأفضل هو الجلوس على طاولة المفاوضات".

وتساءل الزبيدي: "الصدر يريد حكومة توافق عليها الحكومات العالمية، إذن لماذا لا نتوافق داخل البيت العراقي؟".

وأكد، أن "هناك بوادر انفراج لهذه الازمة، ولقاء العامري للصدر قريب وفيه انفراجة".

وأتم الزبيدي، أن "الاطار لا يتخوف من حل البرلمان، لكن يجب أن تعقد جلساته أولاً وتشكل حكومة برئاسة الكتلة الاكبر ثم نبحث مسألة حل البرلمان او العدم".