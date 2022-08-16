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وثيقة صادرة عن وزارة المالية تطالب المصارف الحكومية والخاصة بحجز اموال النائب السابق مثال الالوسي
وكالة انباء براثا
104
2022-08-16
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