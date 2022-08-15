زهرة البجاري : يجب تلبيه مطالب المواطنين المؤيدين للدستور وتشكيل حكومة خدمة لهم وباسرع وقت .

متابعة / ظاهر العقيلي

اكدت عضو مجلس النواب العراقي الامين العام لحركة بلادي الوطنية المهندسة زهرة البجاري انه يجب تلبية مطالب المواطنين المؤيدين للدستور وتشكيل حكومة خدمة لهم وباسرع وقت .

واضافت البجاري اطالب بعقد جلسة برلمانية للاسراع في اختيار رئيس الجمهورية و تكليف رئيس الوزراء لانقاذ البلد وهو حل موضوعي وقانوني ودستوري .

وتابعت البجاري الوضع لا يحتمل المجاملة والتأخير ويجب عقد جلسة وتكليف رئيس وزراء لخدمة المواطنين لاسيما ان المادة 58 من الدستور العراقي لعام 2005 أولاً اعطت لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس حق دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه ونصت المادة 12 ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل ولا يوجد شرط لمكان عقد الجلسات .