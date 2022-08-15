النائب عن الفتح معين الكاظمي يكشف عن تقديم طلب لعقد جلسة للبرلمان

اعتبر النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، الأحد، الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات شأناً وطنياً، فيما اشار الى أن نواباً قدموا طلباً لعقد جلسة للبرلمان.

وقال الكاظمي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات يعتبر شأناً وطنياً وليس منحصراً بين الإطار والتيار".

وأضاف أنه "لا بد للمكونات الأخرى يكون لها رأي بالموضوع"، مشيراً الى أن "القوى الوطنية الأخرى ساهمت وشاركت بالانتخابات لذلك البيانات الصادرة من الكتل تدعو الى الحوار الوطني".

وكشف عن "قيام نواب بتقديم طلب لعقد جلسة للبرلمان"، مؤكداً أن "هذا الطلب هو شعور منهم بالمسؤولية"