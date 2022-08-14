الاتحاد الوطني يطرح حله للوحيد للأزمة

طرح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ، الأحد، حلا اعتبره الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال الشيخ في حديث ل /المعلومة/، إنه “في ظل اشتداد الأزمة والتظاهرات من الطرفين التيار الصدري والإطار التنسيقي، فأن الحل الأفضل للأزمة هو من خلال اللجوء للحوار والاعتماد على الدستور”.

وأضاف أنه “بدون الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار من كل الطرفين فأن، الأزمة ستستمر لفترة طويلة جدا، وبالتالي المتضرر الأكبر منها هو المواطن العراقي، الذي تأثرت مصالحه وتعطلت حياته بهذه الأزمة”.

وتشهد العاصمة بغداد اعتصامات من قبل أنصار التيار الصدري، واعتصامات أخرى من قبل أنصار الإطار التنسيقي، للحفاظ على الشرعية وحماية مؤسسات الدولة.