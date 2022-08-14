الحلبوسي يبلغ العامري عدم ممانعته باستئناف انعقاد جلسات البرلمان وفق هذا الشرط

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الاحد , عن تفاصيل لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا أن الأخير ابلغ العامري عدم ممانعته باستئناف انعقاد جلسات البرلمان وفق شرط محدد.

وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا فيه الأخير الى تحديد عقد جلسة للبرلمان من خلال تقديم اكثر من 170 توقيع للغرض نفسه ” .

وأضاف ان ” الحلبوسي ابلغ العامري بعدم ممانعته بتحديد مكان وزمان الجلسة اذا كان هناك توافق وطني ” , مبينا ان ” تحرك العامري خلال لقائه برئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزيارته الى أربيل والسليمانية تأتي من اجل تحقيق توافق وطني وعقد جلسة للبرلمان”.

وأوضح البياتي، أن “الجلسة لاعلاقة لها بالتصويت على رئيس الجمهورية وانما بتوحيد رؤى القوى الوطنية للخروج باتفاق يرضي جميع الأطراف ” .