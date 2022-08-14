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أحباط محاولة لاستهداف زائري الاربعين وضبط أحزمة ناسفة في جرف النصر


أحبطت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاحد، محاولة لاستهداف زائري الأربعين وضبطت أحزمة ناسفة ومواد متفجرة في عملية استباقية بجرف النصر.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه "بالتزامن مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بوضع خطة محكمة لتأمين المناطق والمدن المحاذية الى محافظة كربلاء المقدسة".

واضاف البيان انه "بعملية استباقية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكن الأبطال في وكالة الاستخبارات بالتنسيق والتعاون مع قيادة العمليات المشتركة من الوصول الى مخبأ لعصابات داعش الإرهابية في جرف النصر ضمن محافظة بابل، وقد احتوى هذا الوكر على أحزمة ناسفة ومواد متفجرة ومواد تستخدم في عمليات التفجير".

وتابع البيان انه "بحسب المعلومات المؤكدة ان هذه المواد التي تم ضبطها كانت معدة لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام"، لافتا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعتمدة".

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