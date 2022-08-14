بيان قبيلة بني حجيم في عموم العراق حول الاعتداء الذي تعرض له النائب باسم خشان : سنقوم بتاديب هذه الزمرة الضالة بطريقتنا الخاصة

بيان قبيلة بني حجيم في عموم العراق

بالوقت الذي اكدنا فيه على اهمية حفظ دماء العراقيين وأن يحتكم الجميع للغة الحوار والتفاهم ، انبرى لنا بعض الاطراف التي لا تأبه لأمن العراق ولا لحفظ وحدة الاخوان ..

ومن هنا نقول .. إن الاعتداء الخبيث والجبان الذي تعرض له الاخ العزيز (( باسم خشان )) هو تعرض لكل العشائر العراقية لما يمثله من تطاول غير مبرر على كل منطق

فبعد ان قلنا ان الحكمة تقتضي التوحد والابتعاد عن الفرقة ، نقول الان وبعد كل هذا التمادي ان (الحكمة والخبرة ) بمثل هكذا تعاملات ( خبيثة ) لن تعالج بدون لغة (القوة) والتأديب للابناء المنحرفين والضالين عن جادة الصواب والحق

ونحن كعشائر نعرف جيداً كيف سنؤدب هذه الزمرة التي ابتلينا بها بطريقتنا الخاصة ..

قبيلة بني حجيم في عموم العراق

12/آب 2022

15 محرم الحرام