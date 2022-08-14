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بيان قبيلة بني حجيم في عموم العراق حول الاعتداء الذي تعرض له النائب باسم خشان : سنقوم بتاديب هذه الزمرة الضالة بطريقتنا الخاصة
الأخبار
عشائر البركات تعلن النفير العام في محافظة السماوة ردا على محاولة اغتيال باسم خشان وشيخ عشيرة البركات .
وكالة انباء براثا
52
2022-08-14
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بيان قبيلة بني حجيم في عموم العراق حول الاعتداء الذي تعرض له النائب باسم خشان : سنقوم بتاديب هذه الزمرة الضالة بطريقتنا الخاصة
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عشائر البركات تعلن النفير العام في محافظة السماوة ردا على محاولة اغتيال باسم خشان وشيخ عشيرة البركات .
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