مصدر مطلع : الشيخ فاهم خشان كان برفقة النائب باسم خشان اثناء محاولة الاغتيال في الديوانية .

افاد مصدر مطلع اليوم ان شيخ عشيرات البركات الشيخ فاهم خشان كان برفقة النائب باسم خشان اثناء محاولة الاغتيال في الديوانية

واوضح المصدر ان الاعتداء الذي حصل من قبل مجموعة من سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر على باسم خشان لم تستهدفه فقط وانما استهدفت شيخ عشيرة البركات الشيخ فاهم خشان مشيرا الى ان حالة من الغضب انتابت ابناء العشيرة في محافظة السماوة

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من اليوم ان النائب المستقل باسم خشان قد تعرض لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة يعتقد انها تابعة زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر مما ادى الى اصابة النائب بجروح طفيفة لم يدخل على اثرها الى المستشفى ولم يقدم بلاغا للشرطة ضد الفاعلين .