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الصادقون: التيار الصدري صنع جميع الحكومات ويتحمل مسؤولية ما يجري


قال النائب عن حركة الصادقون، احمد الموسوي، اليوم السبت، إن التيار الصدري صنع جميع الحكومات، فيما حمله مسؤولية ما يجري الآن، فيما أكد رفض الإطار التنسيقي لإجراء انتخابات في ظل الحكومة الحالية.

وذكر الموسوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، أن "التيار جعل البرلمان سوقاً لبيع الاسماك والحيوانات وسط مشاهد مخجلة"، مبيناً أن "غاية تظاهرات أنصار الصدر هو شعورهم بالخسارة بعد الانسحاب من البرلمان".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية تتفرج عما يجري وهي تتحمل وصول الأزمة إلى هذه المرحلة". وتابع، أن "اعتصام الإطار رسالة تفيد بان الشارع العراقي ليس ملكاً لحزب ولا يمكن فرض ارادة اي طرف على اخر".

وأردف الموسوي، أنه "بوجود الحكومة الحالية وبقاء ذات المفوضية وقانون الانتخابات لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة كونها لن تنتج شيئاً جديداً"، مؤكداً: "نرفض الانتخابات بوجود حكومة غير موثوقة".

وأشار إلى أن "التيار كان قادراً على حل البرلمان قبل استقالة نوابه من مجلس النواب"، مستغرباً: "لماذا جاءت شعارات حل البرلمان بعد استقالة الاعضاء الكتلة الصدرية".

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