استخبارات الحشد تطيح بشبكة تعمل في تجارة الآثار جنوب بغداد

تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي في بغداد، السبت ، من الاطاحة بشبكة متهمين يعملون بتجارة الآثار جنوب العاصمة.

وذكر بيان للهيئة ان “ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم لهم أسفر عن إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود يقودهم المدعو (ح. د) وبحوزتهم قطع سومرية.

واضاف “حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وسينالون جزاءهم العادل، داعية المواطنين “الابلاغ عن العناصر الإرهابية وعصابات الجرائم المنظمة عبر الخط الساخن ٤٨١ وستبقى الهوية طي الكتمان.