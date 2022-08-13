بمبلغ 5 الاف دولار.. احباط عملية بيع طفل من قبل ذويه في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، احباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 الاف دولار من قبل ذويه في بغداد.

وذكر بيان انه “تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالبشر، إذ تمكن أبطال الوكالة من احباط محاولة بيع طفل من إحدى المحافظات في محافظة بغداد من قبل والده، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة مكنت ابطال الوكالة من نصب كمين محكم نتج من خلاله القبض على الاب الذي عرض أبنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5 الاف دولار أمريكي سيما أنه أدعى قبل المجيء به إلى بغداد بأن الطفل ليس أبنه بل عمد على شرائه بمبلغ 4 الاف دولار أمريكي”.

واضاف ان “عملية القبض تمت بالجرم المشهود ووفق احكام المادة 240 من ق.ع وتم تدوين اقواله اصوليًا وايداعه السجن فيما قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال”.