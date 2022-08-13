حنان الفتلاوي: “خرفان وأبقار وبعران”.. هل هذه صورة العراق التي يراها العالم؟

شجبت النائبة حنان الفتلاوي، اليوم السبت، وجود المواشي والأبقار قرب مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وكتبت الفتلاوي في تدوينة ، أن “صور مؤلمة في أعلى سلطة تشريعية بالبلد والمؤسف ان قنوات وصحف اجنبية وعربية تتناقل صور الخرفان و الابقار و العران”.

وتساءلت الفتلاوي في تغريدتها “هل هذه هي الصورة التي نريد للعالم ان يراها عن العراق.. خرفان وابقار وبعران!”.

وعقب مرور نحو عشرة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، تشهد العملية السياسية انسدادًا، بدأ باعتراض قوى الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات، تلاها تعطيل جلسات اختيار رئيس الجمهورية من قبل الإطار لكونه كان مطبعا مع اسرائيل وقد زارها مرارا ورئيس جمعية تمولها اسرائيل، وفشل تشكيل “حكومة أغلبية”، من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأمر الذي دفع نواب الكتلة الصدرية إلى الاستقالة من البرلمان، قبل ان يوجه الصدر أنصاره بالاعتصام المفتوح داخل مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد؛ قابلها اعتصام مفتوح لجماهير الإطار أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، وذلك ردًا على دعوات الصدر بحل البرلمان وإعادة الانتخابات بعد مطالبته بتغيير النظام والدستور.