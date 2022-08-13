وزير المالية يفند شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب مطلع العام المقبل

فند وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، شائعات تحدثت عن تعطل رواتب الموظفين مطلع العام المقبل، إثر الأزمة السياسية.

وقال علاوي في حديث متلفز، إن “الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع الدولة من خلالها تمويل النفقات بمبلغ 100 إلى 120 تريليون دينار”.

وأوضح، أنه “في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الأمن الغذائي، سيفرض على الحكومة الانفاق وفق موازنة 2021”.

وأضاف علاوي، أن “الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي”.