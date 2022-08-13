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حركة "النجباء" تهاجم مواقع التواصل وتتهم مدونين ونشطاء بالعمالة لمخابرات "تعادي الإسلام"


اتهمت حركة "النجباء" اليوم السبت، مواقع التواصل الاجتماعي ومدونين ونشطاء في البلاد، بـ"بيع ضمائرهم لمخابرات تعادي الإسلام لبث السموم في المجتمع".

وقال الأمين العام للحركة أكرم الكعبي في بيان صحفي إن "الحرب الناعمة التي يستخدمها العدو للسيطرة على العقل الجمعي للمجتمع صارت أدواتها ووسائلها تتسع وتتطور لحرف المجتمع وتجهيله وتوجيهه والسيطرة عليه من حيث لا يشعر لتحقيق أهدافهم الخبيثة لذلك تجدهم يحجبون في أكثر مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وغيره، الجهات التي تواجه فكرهم المنحرف”.

وأضاف: "اليوم يعلم الجميع أن مجرد ذكر اسم أو وضع كلمة أو مقال أو صورة أو مقطع فيديو وعظ أو مجرد تعزية لنا فإنه يتم حذفه وغلق صفحة الناشر من غير تحذير حتى، وكذلك مواقع أخرى تنتهج سياسة التحجيم وليس الإلغاء الكامل، فتجدهم يتركون صفحات الحق لتصل إلى مستوى معين من الرواج ثم يغلقونها ليعود من جديد من الصفر وهكذا؛ ليقارن المجتمع بين صفحات الباطل المليونية وصفحات الحق المحدودة".

وتابع: "ليس ذلك فحسب، بل أنهم يقومون بالتحكم الكامل بمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بإيصال منشورات تستهدف عقل الإنسان، حتى وإن لم يكن قد تابع الصفحة الناشرة، وبهذا يصلون إلى مبتغاهم وهو إيصال الأفكار وزرعها في عقول المجتمع لتوجيهه كالدمى، ولا يخفى الدور المشبوه لبعض المدونين والناشطين الذين يقبعون في الخارج من الذين باعوا ضمائرهم لمخابرات معادية للإسلام أو تابعة لدول استعمارية واستكبارية ليعملوا على بث الأفكار المسمومة في الفضاء المجازي وفق برامج ممنهجة".

وبين الكعبي أن"كل ذلك يوجب علينا جهاد التبيين الذي دعا إليه القائد علي خامنئي دام ظله حينما اعتبر وجوبه عينيا وفوريا، فلذلك على كل من يستطيع الرد على هذه الأفكار ومواجهتها وتنبيه من يستطيع تنبيهه أن يعمل على ذلك بشكل فوري ويؤدي تكليفه الرسالي بشكل مباشر ولا ينتظر توجيها من غيره ويعمل ليتواجد بالفضاء المجازي بشكل أوسع وأكبر ليؤدي وظيفته الرسالية والجهادية".

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حركة "النجباء" تهاجم مواقع التواصل وتتهم مدونين ونشطاء بالعمالة لمخابرات "تعادي الإسلام"
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