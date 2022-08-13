عودة الخلاف والتوتر بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني

كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن عودة الخلاف والتوتر بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال المصدر إنه “وخلال الاجتماع الأخير حصلت مشادات بين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني على ضوء الحديث عن انتخابات برلمان الإقليم”.

وأضاف أن “طالباني كان ممتعضا من حكومة الإقليم بسبب عدم إرسالها حصة محافظة السليمانية من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن عدم دفع مستحقات الشركات العاملة في مجال الخدمة، وهذا الأمر أثر على النقاش الخاص بملف الانتخابات، كما أن الاتحاد الوطني يصر على الدوائر المتعددة كشرط وحيد للموافقة على إجراء الانتخابات”.

ويتهم الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى حكومة إقليم كردستان بالتعامل بانتقائية مع محافظة السليمانية وهناك تقصير تجاه الخدمات المقدمة إليها