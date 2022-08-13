العراق يتعقب 500 إرهابي في مخيم الهول السوري.. ابرز العتاة

أكد الخبير الأمني المحلي خليل الشمري، السبت، أن العراق يتعقب 500 إرهابي في مخيم الهول السوري.

وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الدوائر الأمنية العراقية لديها تفاصيل مهمة عن أسماء قيادات وعناصر داعشية عراقية الجنسية في مخيم الهول السوري ارتكبت مجازر في المناطق المحررة خاصة الموصل وديالى وصلاح الدين والانبار”، مؤكدا أنه “وفق معلوماته تم استلام نحو 200 منهم في الأشهر الماضية”.

وأضاف الشمري، أن “العراق يتعقب حاليا أكثر من 500 من عتاة الإرهاب في مخيم الهول السوري بينهم قيادات من الخط الاول والثاني لداعش الارهابي بعضهم امراء قواطع”، لافتا الى أن “نقل هؤلاء الى سجون داخل البلاد وتقديمهم لمحاكمات ياتي من اولويات الامن القومي في العراق لإنهاء تأثيرهم السلبي في المشهد الأمني العام”.

وتوقع، ان “يتم تسليم اكثر من 100 إرهابي خلال الأسابيع 7 القادمة بالتنسيق مع اللجان الأمنية المشرفة على ملف مخيم الهول السوري”.

ويضم مخيم الهول السوري أعداد كبيرة من عوائل قادة داعش من جنسيات مختلفة بعضها عراقي”