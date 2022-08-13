رفضت أمريكا توفيرها.. فرنسا تكافئ العراق بصواريخ متطورة في حال اكمال صفقة طائرات “رافال”

كشف تقرير لموقع ستراتيجك بيج ان العراق يرغب بشراء 14 طائرة حربية من طراز رافال من فرنسا حتى وان كانت مستعملة، فيما ستكلف هذه الصفقة 100 مليون دولار لكل طائرة .

وذكر التقرير ان ” ثمن الصفقة يبلغ مليار و 400 مليون دولار وقد عرض العراق الدفع بالنفط وليس بالنقد فيما سيقبل المقاتلات المستعملة من الشركة المصنعة الفرنسية داسو “.

واضاف ان ” حاجة العراق الى مقاتلات رافال تاتي لغرض التجديد لان قوته الجوية المكونة من 34 طائرة امريكية من طراز اف 16 لاتمكنه من الطيران بسبب نقص قطع الغيار والصيانة والافتقار الى المشرفين من الامريكان المتعاقدين والذين غادروا البلاد منذ عام 2021 بحجة تعرض قاعدة بلد الجوية الى عدد من الهجمات “.

وتابع ان ” هذا الافتقار الى الامن دفع المتعاقدين الامريكان و الأجانب إلى المغادرة ولن يعودوا حتى تصبح قاعدة بلد بامان “، بحسب زعمهم ، لكن ” يبدو ان طائرات رافال ستتمركز في مكان آخر وسيكون القائمون على العقد أكثر استعدادًا للعمل في منطقة القتال”.

واشار التقرير الى أنه ” ومع المطالبات المستمرة بخروج القوات الامريكية من العراق اصبح ينظر الى الفرنسيين على انهم مجموعة متخصصة اخرى من الاجانب المشاركين في صناعة النفط العراقية ، وكمكافأة على الصفقة ستبيع فرنسا مع الطائرات صواريخ جو جو متطورة والتي كانت الولايات المتحدة قد رفضت توفيرها لطائرات اف 16 المصدرة الى العراق”.