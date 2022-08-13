الاطار يكشف موعد فض اعتصام اسوار الخضراء وشروطه

اكد الاطار التنسيقي، السبت، استمرار الاعتصامات من قبل المؤيدين لقوى الشرعية على اسوار المنطقة الخضراء لحين تحقيق المطالب، مبينا ان اهم شروط فض الاعتصام تشكيل حكومة جديدة واعادة عمل البرلمان.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من غير المعقول ترك مجلس النواب دون عمل بعد انتخابات صرفت عليها مئات الملايين من الدولارات “.

واضاف ان “المؤيدين للاطار المعتصمين على اسوار المنطقة الخضراء عازمون على تحقيق المطالب الدستورية وحماية شرعية الدولة لحين تحقيق مطالبهم”.

واشار الهلالي الى ان “فض الاعتصام سيكون مرهون باعادة عمل البرلمان والعودة الى الدستور دون تفرد اي طرف سياسي بالقرار وتشكيل حكومة شاملة لتحقيق مطالب الجماهير”.