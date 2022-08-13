الاتحاد: لن نقبل بإقامة انتخابات كردستان بوضعها الحالي

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، السبت، أن حزبه لن يقبل بإقامة انتخابات اقليم كردستان العراق بوضعها الحالي.

وقال فقي في حديث ل /المعلومة/ إنه “في حال لم يتم تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مفوضية جديدة، فلن نقبل بإقامة الانتخابات بوضعها الحالي، لآن المستفيد هو الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط”.

وأضاف أن “الاتحاد الوطني يريد إقامة الانتخابات وفقا لنظام الدوائر المتعددة كما معمول به في الانتخابات العراقية، كما أنه نريد تنظيف سجلات الناخبين من المزورين قبل إقامة انتخابات كردستان”.

وعقد في أربيل مؤخرا اجتماعا للأحزاب الكردية بحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت غير أنه لم يتوصل لتفاهمات.