نائب مستقل: لا جدوى من الانتخابات الجديدة بدون حل أسباب الأزمة

اكد النائب المستقل عدنان الجابري، السبت، انه لا جدى من إعادة الانتخابات دون معالجة عوامل وأسباب الأزمة التي وصلت اليها القوى السياسية.

وقال الجابري في حديث لـ /المعلومة/ إنه “على القوى السياسية معالجة العوامل التي ادت إلى الانسداد السياسي الحالي”، مؤكدا أن” كل المستقلين والقوى الناشئة مع الإجراءات التي تؤدي إلى انقاد العراق وإنهاء الأزمة الحالية”.

وأضاف، أنه “يجب على القوى السياسية التنسيق مع مختصين في القانون والدستور من أجل أجراء تعديل بعض الفقرات وحماية الانتخابات المقبلة والعملية السياسية من الانسداد السياسي الذي نحن فيه الآن”.

وتابع، أن “قانون الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات، أيضا يحتاجان إلى أجراء التعديد فيهما من أجل ضمان انتخابات تنتج حومة لا تواجه العقبات في تشكيلها”.