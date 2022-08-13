النائب احمد الربيعي : مجلس الوزراء يستمر في اصدار القرارات المخالقة للقوانين

اعتبر عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي ،السبت، ان قرار فتح سفارة في ايرلندا بدل القنصلية الحالية مخالف لقانون ترشيد نفقات السفارات.

وقال الربيعي في حديث لـ /المعلومة/ إن “احد قرارات مجلس الوزراء ليوم الخميس من الأسبوع الماضي هو فتح سفارة في ايرلندا بدلاً من القنصلية الحالية، وهذا ما يخالف قوانين الموازنة للسنوات الماضية”.

وتابع، أن “قوانين الموازنة للسنوات الماضية الذي كان يتضمن ترشيد نفقات السفارات وتقليصها ودمج البعض منها”.

وأضاف، أن “قانون الموازنة نافذ لسنة محددة وينتهي سريانه عند نهايتها الذي أُقرت فيه، ولكنّ المبدأ الأساسي هو الترشيد في نفقات السفارات والقنصليات”.

واشار الى أن “الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها اصدار مثل هكذا قرارات دوبلوماسيه وتغيير في الناصب الخاصة والحساسة”.

يذكر ان مجلس الوزراء الحالي قد اصدر في وقت سابق قرار يقضي بنقل أموال البتروا دولار الخاصة بمحافظة البصرة الى وزرارة الشباب الرياضة من أجل تنظيم خليجي 25 في البصرة، وهذا ما اعتبره مراقبين سياسيين ونواب المحافظة قرار ظالم وجحف بحق أموال البصرة والظروف التي تمر بها مما جعل مجلس الوزراء الى العدول عن القرار وإلغاء تحويل الأموال، وتمويل خليجي 25 من الحكومة المركزية.