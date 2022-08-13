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الصحة تحدد المحافظات الأكثر أصابة بالكوليرا والحمى النزفية


أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن أغلب إصابات الكوليرا لا تزال في محافظة كركوك والحمى النزفية بذي قار، وفيما حددت شروط السيطرة على المرضين، وأوجزت دورها في مواجهتهما.

وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في بيان، إن “متحورات كورونا من الممكن أن تبقى أو تخف وتصبح مرضاً مثل الأنفلونزا، ومن الممكن أيضاً ظهور متحورات جديدة تكون أقصر”.

وحول الحمى النزفية والكوليرا، بين الحلفي: إن “أغلب الحالات المسجلة بالكوليرا لا تزال في محافظة كركوك ثم العاصمة بغداد وبقية المحافظات، أما الحمى النزفية فأغلب الحالات المسجلة في محافظة ذي قار”.

وأضاف أن “السيطرة على المرضين لا تتم من خلال وزارة الصحة فقط، بل المسؤولية الأكبر للسيطرة عليهما والوقاية منهما تقع ضمن مهام الوزارات الأخرى، وعلى سبيل المثال فإن مرض الكوليرا لا يمكن السيطرة عليه ما لم تتحسن منظومة المياه الصالحة للشرب للمواطنين”.

وتابع: “أما الحمى النزفية فإذا لم نسيطر على حشرة القردة عن طريق مكافحتها من قبل وزارة الزراعة ومستشفيات البيطرة لا يمكن السيطرة على المرض”.

وأوضح أن “دور وزارة الصحة في مواجهة هذين المرضين يتمثل في العلاج والتوعية لأن الوقاية هي سبيل السيطرة على الناقل أو الجرثومة التي تسبب بهذا المرض”.

وأعرب عن أسفه، من “عدم وجود جهد للوزارات الأخرى يتم التفاؤل به للسيطرة على هذين المرضين”

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