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خبير انتخابي: اجراء انتخابات مبكرة يحتاج ركنين اساسيين


 

اكد الخبير الانتخابي دريد توفيق، السبت، ان اجراء انتخابات مبكرة او عادتها يحتاج الى ركنين اساسيين هما القانون والتخصيص المالي.

وقال توفيق في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الهدف من اجراء انتخابات في الدول الديمقراطية،هو تشكيل حكومة تمثل ارادة الناخب،مشيراً الى ان اعادة الانتخابات او الذهاب الى انتخابات مبكرة هي حالة صحية في الجو الديمقراطي”.

واضاف ان “اعادة الانتخابات تحتاج الى ركنين اساسيين هما قانون الانتخابات والتخصيص المالي”، لافتاً ان “قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ اقرت فيه المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض الفقرات في المادة ١٣ حيث ميزت هذه المادة بين الاقليات،وهذا مخالف للدستور العراقي،مما يبين حاجة القانون الى تعديل قبل اعادة العمل به على الاقل،او تشريع قانون بديل اخر”.

واوضح توفيق ان “الجهة الوحيدة التي لها حق التشريع بالعراق هو مجلس النواب،وقرار حله قبل تشريع قانون انتخابات اوتعديل قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ يعقد الازمة السياسية اكثر من ان يحل الازمة”.

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