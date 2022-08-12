الاطار التنسيقي يوجه رسالة الى المتظاهرين

قدم الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، شكره للمتظاهرين من انصاره في بغداد والمحافظات.

وقال الاطار في بيان انه "يتقدم بشكره العميق وامتنانه الكبير إلى الجماهير العراقية بفئاتها المختلفة وشرائحها الاجتماعية المتنوعة وهي تتظاهر في بغداد عاصمة الدولة ومركز المشروع الوطني الصامد بوجه محاولات الإلغاء ، وفي البصرة الفيحاء خزان العراق المادي والمعنوي وعاصمته الاقتصادية ، وفي نينوى أم الربيعين وعروس التحرير معبرة عن وحدة موقفها وقانونية مطاليبها في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها الدستورية وخصوصاً القضاء والسلطة التشريعية".

واضاف انه "يعرب عن تضامنه مع إرادة المتظاهرين التي أكدت مطالب الأغلبية الوطنية في الحياة الحرة الكريمة وقيام حكومة الخدمة الوطنية التي توفر العيش الكريم لأبناء الشعب العراقي كافة ، ونعاهد الجماهير العراقية بالعمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيق مطاليبها ولن نحيد عن هذه الأهداف الوطنية الكبرى مادامت مرتبطة بآمال هذا الشعب وتطلعاته وطموحاته في المساواة والعدالة الاجتماعية ، والأهم من ذلك أن هذا الوطن لايدار إلا بالحوار والتفاهم بين جميع أبنائه ولايمكن لطرف أن يصادر إرادة الجميع تحت أي ذريعة أو حجة".

واكد الاطار التنسيقي: "شكراً لصبركم والتزامكم وجهدكم الكبير وحضوركم الفاعل الذي سجلتم وتسجلون فيه أن العراق بلد الحضارة والقيم والتنوع والوحدة الوطنية".

واوضح: "كما نتقدم بالشكر والتقدير الى اللجنة المنظمة ولجانها الفرعية ووسائل الإعلام التي تعاونت جميعاً من أجل إظهار الصورة الجميلة لتظاهراتكم".