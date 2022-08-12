الشيخ قيس الخزعلي لمتظاهري الإطار التنسيقي: اليوم أدخلتم الفرح بقلوب العراقيين

وجه الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، رسالة لمتظاهري الإطار التنسيقي، مؤكداً فيها انهم اثبتوا انهم الجمهور الواعي الثابت.

وقال الشيخ الخزعلي في تسجيل صوتي موجه لمتظاهري الإطار التنسيقي: "اليوم أدخلتم الفرح بقلوب العراقيين والشهيد أبو مهدي المهندس".

واضاف ان "الشهيد المهندس كله فرح عندما يرى أبناءه يدافعون عن العراق وعن مصلحة الشعب والدولة بشجاعة ووعي".

وتابع الشيخ الخزعلي: "اليوم اثبتم انكم الجمهور الواعي الثابت الذي ارسل تلك الرسالة للجميع"، مستدركاً بالقول: "نعاهدكم على الاستمرار بطريق بناء الدولة والدفاع عنها والاسراع بتشكيل الحكومة لتقديم الخدمات".

واكد على ضرورة " الإسراع بانعقاد مجلس النواب ليقوم بواجباته التي أهمها معالجة موضوع الموازنة"