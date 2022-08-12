وزارة الصحة ترد على مشهد تمثيلي عرض على إحدى الفضائيات “يُسيء للملاكات الصحية”

ردت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على مشهد تمثيلي عرض على إحدى الفضائيات “يُسيء للملاكات الصحية”، فيما أكدت الاحتفاظ بحقها القانوني.

وجاء في بيان الوزارة، ورد لإيرث نيوز، “تدين وتستنكر وزارة الصحة ما عرضته فضائية دجلة من إساءة واضحة وتحريض متعمّد ضد الملاكات الطبية والصحية ومؤسساتها من خلال عرضها مشهد تمثيلي يسئ لمهنة التمريض الإنسانية بشكل خاص وواضح.”

وأشادت الوزارة بـ”الملاكات التمريضية وجهودهم الجبارة والعظيمة في مواجهة مختلف التحديات الصحية جنبًا الى جنب مع باقي إخوانهم من ملاكات وزارة الصحة الطبية والادارية والفنية والخدمية وغيرهم من أبطال الجيش الابيض وتقديمهم التضحيات الجسام والشهداء أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني النبيل وعلى مدار الساعة في مختلف المؤسسات الصحية في جميع انحاء العراق”.

وأضافت “في الوقت الذي تشكر فيه وزارة الصحة وسائل الاعلام التي تلتزم المهنية والموضوعية في نقل الحقائق دون تحريض او تشويه وتشيد بجهود وسائل الاعلام التي تعمل على نشر الرسائل الاعلامية للتثقيف والتوعية الصحية، تحتفظ الوزارة بكامل الحق القانوني لمقاضاة فضائية دجلة والقائمين على البرنامج وستخاطب رسميا الجهات القضائية وهيئة الاعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذه الإساءة الكبيرة”.