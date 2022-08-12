النائب عن الفتح علي الجمالي يعلن ثلاث لاءات : لا انتخابات مبكرة .... لا عودة لنواب التيار الصدري ... لا تجديدة الولاية للكاظمي

اكد تحالف الفتح، الثلاثاء، عدم امكانية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وذكر النائب عن الفتح علي الجمالي في حديث صحفي، انه رغم الضغوط والممارسات السياسية لا يمكن ان تكون هنالك انتخابات نيابية مبكرة، او الغاء لاستقالة نواب التيار الصدري، او تجديد الولاية لمصطفى الكاظمي وان هذه الامور من المستحيلات.

واضاف ان هذه النقاط اليوم سبب ارباك العملية السياسية ويتم المقاتلة عليها، وانها لن تحصل ابدا.

ولفت الجمالي الى ضرورة تسليط الضوء على الملفات الفاسدة في الوزارات ومعرفة انتماءات الوزراء واصحاب القرار السياسي في تلك الفترات والاعوام ، وبعديها يتم الحديث عن الاصلاح والفساد.