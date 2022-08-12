الاتحاد الوطني يهدد بالانسحاب من حكومة كردستان

هدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، الخميس، بانسحاب حزبه من حكومة إقليم كردستان.

وقال جباري في حديث ل / المعلومة /، إن “الأوضاع الخدمية في محافظة السليمانية سيئة جدا، وخاصة الأوضاع الطبية والصحية، حيث لا تتوفر أغلب الأدوية والمستلزمات الصحية”.

وأضاف أن “هناك تعمد وتأخير في صرف المستحقات المالية لشركة الخدمة العاملة في محافظة السليمانية، وهذه الأوضاع وفي حل استمرت سيضطر الاتحاد الوطني للانسحاب من الحكومة كنوع من الاحتجاج على سوء الأوضاع”.

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت لوجود خلافات في اجتماع الأحزاب الكردية يوم أمس وخاصة بين رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.