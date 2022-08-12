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انطلاق تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي أمام الخضراء


انطلقت تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي أمام المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.

وقبل يومين دعت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، الى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء؛ "من أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي"، وفق بيان للجنة.

ويوم أمس، قالت اللجنة في بيان، إن "موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية (الشعب يحمي الدولة) سيكون في الساعة الخامسة من عصر يوم الجمعة 12 آب 2022 على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق".

 

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