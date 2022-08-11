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لجنة "دعم الشرعية" تُحدد موعد التظاهرات قرب الخضراء


حددت لجنة دعم الشرعية، اليوم الخميس، موعد توقيت تظاهرات يوم غد الجمعة، التي ستنطلق على أسوار الخضراء، فيما طالبت بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى.

وذكرت اللجنة في بيان إن "موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية (الشعب يحمي الدولة) سيكون في الساعة الخامسة من عصر يوم غد الجمعة 12 آب 2022 على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق"، معربة عن املها "من جميع العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الإنفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي".

وأكدت على، "ضرورة المطالبة السلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر، وتأخذ على عاتقها مسؤولية إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وباقي المشاريع المتلكئة، ويكون لها دور حقيقي في مساندة الفلاحين والنهوض بالزراعة، وتحارب الفساد عبر تفعيل دور النزاهة والرقابة المالية وغير هذا من الأمور التي تهم العراق والعراقيين".

 

وتابعت اللجنة، حسب البيان: "موعدنا الجسر وسيكون للأحرار وقفة وطنية ترفض مصادرة رأي الشعب واحتكاره تحت أي ذريعة، فالعراق للجميع والبرلمان لكل الشعب والقضاء ركيزة الدولة"، آملين من "الجميع الإلتزام بتعليمات اللجنة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون التام مع أخوتنا في القوات الأمنية العراقية".

 

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لجنة "دعم الشرعية" تُحدد موعد التظاهرات قرب الخضراء
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