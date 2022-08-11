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الإطاحة بستة إرهابيين بارزين وضبط كدس عتاد في ثلاث محافظات


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، الإطاحة بستة إرهابيين بارزين وضبط كدس عتاد في ثلاث محافظات.

وذكرت الخلية في بيان أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على ستة إرهابيين بارزين، فيما تمكنت من ضبط كدس عتاد خلال عمليات منفصلة في محافظات بغداد وكركوك وصلاح الدين".

وأَضاف البيان، أن "الجهد الاستخباري أثمر، عن التوصل إلى مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بدلالة اعتراف أحد المتهمين، حيث تم نصب كمين محكم ضمن منطقة الزعفرانية في بغداد، وإلقاء القبض عليه ",

وفي عمليات منفصلة في محافظة كركوك، "أسفرت عملية أمنية عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين خطيرين، تبين لاحقاً من خلال قاعدة بيانات المطلوبين، بأن أحدهم عمل ضمن ما يسمى (معسكر ابو حمزة المهاجر) الإجرامي، فيما تم القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين".

وفي السياق، "ذاته تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات، من ضبط كدس يحتوي على ١٢ من المقذوفات المتنوعة وحاوية عتاد ٢٣ ملم".

ولفت اليان الى انه "تم إتلافها من قبل الجهد الهندسي وتسليم الإرهابيين إلي جهات الطلب".

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