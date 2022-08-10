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زيارة عاشوراء بالأرقام.. احصائية بعدد الزائرين والمواكب وعناصر الأمن والبلدية


كشف نائب محافظ كربلاء المقدسة، علي الميالي، اليوم الثلاثاء، عدد زائري المحافظة خلال زيارة عاشوراء، وفيما أعلن احصائية بعدد المواكب وعناصر الأمن والبلدية، أكد أن المحافظة عانت من أزمتي كهرباء وماء.

وقال الميالي في حديث صحفي إن "عدد الزائرين لمحافظة كربلاء المقدسة في يوم عاشوراء بلغ أكثر من 6 مليون زائر"، مبيناً أن "الساعات القليلة المقبلة ستعلن احصائية مفصلة بشأن أعداد الزائرين".

وأضاف، أن "القوات الأمنية نشرت أكثر من 20 كاميرا حرارية في المحافظة وتم مسك الارض قبل يوم واحد محرم"، مؤكداً أنه "لم يحدث ولو خرق واحد خلال الزيارة وهذا دليل على نجاح الخطة الأمنية".

وأوضح، أن "عدد المواكب بلغ نحو 2200 موكب، ومشاركة أكثر من 2000 عامل بلدية من مركز محافظة كربلاء، و 500 عجلة ثقيلة من مركز المدينة أيضاً، مع مشاركة 30 ألف عنصر أمني".

وأكد، أن "المحافظة عانت من أزمتي كهرباء وماء".

وبشأن حدوث وفاة خلال مراسيم "ركضة طويريج"، بين الميالي، أن "رجل مسن توفي خلال تأدية هذه المراسيم جراء سكتة قلبية".

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زيارة عاشوراء بالأرقام.. احصائية بعدد الزائرين والمواكب وعناصر الأمن والبلدية
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