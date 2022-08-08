الحبس الشديد لمنتحل صفة قاضٍ في النجف

اصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين على احد المجرمين لانتحاله صفة قاضي.

وذكر إعلام القضاء في بيان ان "محكمة جنايات النجف، اصدرت حكما بحق احد المجرمين بالحبس الشديد لمدة سنتين عن جريمة انتحاله صفة قاض محكمة جنح ومراجعة الدوائر المختلفة ومديرية بلدية النجف بتلك الصفة بغير حق".

وأضاف البيان، أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لاحكام القرار 160/ اولاً / 1 لسنة 1983".