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ذي قار تصدر توضيحاً بشأن الأزمة الكهربائية


اصدر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن أزمة الطاقة الكهربائية وحصة المحافظة.

وقال الغزي في بيان إن "انتاج المحافظة من المحطتين البخارية والمركبة هو ( ٨٠٠ ميكا ) فقط ، بينما تحتاج المحافظة الى ( ١٤٠٠ ميكا ) للتشغيل وفق نظام ( ٤ ساعات تشغيل - ٢ ساعة اطفاء )".

وأشار إلى أن "حصة المحافظة من المنظومة الوطنية (١٤٠٠ ميكا ) بمعنى ان المحافظة تاخذ اكثر من انتاج محطاتها وليس كما يشاع باننا نزود المنظومة الوطنية بالكهرباء والعكس صحيح"، مبيناً أن "المنظومة الوطنية هي من تزود المحافظة بالنقص الذي تحتاجه ( لذلك فان موضوع فصل محافظة ذي قار عن المنظومة الوطنية يقلل من حصتنا ولن يزيدها )".

وتابع الغزي، أن "السبب الرئيسي للازمات الحاصة وقلة التجهيز وخاصة في وقت ارتفاع درجات الحرارة هو ان حصة المحافظة والبالغة ١٤٠٠ لا تكفي للعمل بنظام تشغيل ٤ ساعات مقابل ٢ اطفاء وذلك بسبب حرارة الجو".

وتعاني محافظات جنوبية عدة، بينها ذي قار، من انقطاع تام للطاقة الكهربائي في وقت تصل فيه درجات الحرارة هناك أكثر من 50 درجة مئوية.

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